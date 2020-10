Mascherina a scuola, Azzolina: “Non cambia nulla”

Intervistata da Enrico Mentana, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina spiega al Tg La 7 che i nuovi provvedimenti del Governo non prevedono nessuna novità per quanto riguarda l’uso della mascherina in classe.

“A scuola non cambia nulla per quanto riguarda la mascherina: se c’è il metro di distanza in classe gli studenti possono toglierla. In altri casi durante si deve indossare“, ha detto Azzolina.

La Ministra ribadisce: “Io sono preoccupata per quello che succede fuori dalla scuola. In questo momento la scuola è un luogo molto protetto“.

Ricordiamo che, nella giornata odierna, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge entrerà in vigore dall’8 ottobre e che fornisce un quadro complessivo dei provvedimenti che dovranno essere adottati nei prossimi giorni.



Il decreto impone l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla non solo nei luoghi chiusi (e dunque nei posti di lavoro) ma anche all’aperto.

Il provvedimento inoltre proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio e quindi fino a quella data il Presidente Conte potrà emanare disposizioni normative utilizzando lo strumento del DPCM (Decreto del presidente del consiglio dei ministri).