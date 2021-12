Mascherine ffp2 a scuola: al via la rilevazione – NOTA MINISTERIALE

Con una nota inviata questo pomeriggio alle scuole il Ministero dell’Istruzione ha avviato la rilevazione del fabbisogno di mascherine ffp2 da distribuire secondo quanto previsto dal decreto legge approvato prima di Natale.

In particolare sarà rilevato il fabbisogno delle mascherine necessarie per il personale “preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. I dirigenti scolastici dovranno indicare i quantitativi necessari entro il prossimo 4 gennaio in modo che la distribuzione possa essere organizzata in tempo per il rientro.

Le stime della Tecnica della Scuola

Secondo dei calcoli prodotti dalla Tecnica della Scuola, ad essere interessati al monitoraggio dovrebbero essere almeno 150mila docenti e Ata: tutti i maestri della scuola dell’infanzia, più il personale (docente e non docente) che opera a contatto con gli alunni fino a 6 anni, oltre che coloro che fanno didattica con alunni esentati dall’indossare le mascherine per varie motivazioni, perché disabili o “fragili”.

Fatto sta, quindi, che quasi il 90% del personale scolastico rimarrà escluso dalla distribuzione gratuita delle mascherine più protettive dal Covid-19.