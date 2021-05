Mascherine scuola. Su 1,6 mld distribuite, solo 67 mln usate

Non è una novità e ne abbiamo parlato più volte: le mascherine assegnate alle scuole dall’ex commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, non sono state apprezzate dagli studenti, risultando poco confortevoli per un uso prolungato quale è quello scolastico.

Lo conferma anche il sondaggio di ScuolaZoo: più di 8 studenti su 10 credono che le mascherine che gli vengono consegnate ogni giorno non siano di buona qualità.

iscriviti ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

Su un campione di 23 mila studenti tra i 14 e i 20 anni: l’83% non crede che le mascherine distribuite in classe siano di buona fattura, per il 65% fanno cattivo odore, per l’83% non sono di buona qualità e per il 76% non aderiscono bene al volto. Inoltre la metà dei rispondenti dice di non ricevere le mascherine a scuola. Solo uno studente su due, quindi, riceve regolarmente le mascherine in classe.

E ancora, rileva il sondaggio: praticamente tutti, il 96%, preferiscono portarsi la propria mascherina da casa.

Quanto alle mascherine Ffp2, come abbiamo già riferito, il Comitato tecnico scientifico, interpellato dal Ministero, ha espresso parere contrario circa l’ipotesi di prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte degli studenti, considerandone non consigliabile l’uso prolungato.

L’interrogazione parlamentare

La vicenda ha visto – riferiamo in un altro articolo – oltre alle proteste dei genitori, anche un’interrogazione parlamentare al ministro Bianchi sull’inadeguatezza di questi dispositivi, accantonati in 8 casi su 10. Le mascherine tuttavia continueranno a essere prodotte poiché esiste un contratto, che peraltro non prevede la sospensione della produzione in periodi in cui la didattica in presenza è interrotta.

Il report del Mi

Il portale del Ministero dell’Istruzione, aggiornato a oggi 12 maggio, riferisce che sono 1.688.627.540 le mascherine distribuite alle scuole, con una media giornaliera di circa 8 milioni di mascherine.

Di fatto, in pratica, considerando il 96% di ragazzi che dichiara di portarsi la mascherina da casa, se il dato di ScuolaZoo fosse reale ed estendibile a tutto il mondo della scuola, significherebbe che su 1.688.627.540 di mascherine distribuite dal Governo alle scuole, solo 67.545.100 svolgono il compito per il quale sono state distribuite (1.621.082.440 restano inutilizzate).



Tuttavia è molto probabile che il dato reale sia un po’ diverso, dal momento che l’indagine di ScuolaZoo riguarda gli studenti della secondaria di secondo grado; nella secondaria di primo grado e soprattutto nella primaria l’utilizzo delle mascherine “istituzionali” potrebbe essere decisamente più alto. Resta comunque il fatto che centinaia di milioni di dispositivi restano nei loro imballaggi, con problemi di smaltimento non di poco conto.



LEGGI ANCHE