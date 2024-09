Massimo Ghini: “Vengo da una scuola nozionistica in cui però ci facevano studiare, i miei figli non sono preparati”

Massimo Ghini: “Vengo da una scuola nozionistica in cui però ci facevano...

Insieme al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato ospite della giornalista Maria Latella all’interno del programma di Rai3 “A casa di Maria Latella“, l’attore Massimo Ghini, che ha parlato della sua esperienza a scuola e dato la sua opinione su importanti tematiche.

L’attore 69enne ha detto la sua sul divieto di cellulare a scuola introdotto dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ospite della trasmissione: “Sono assolutamente d’accordo con questa decisione, non posso sopportare di vedere un mondo di gente che cammina curva sui cellulari”.

Poi Ghini ha parlato della preparazione che fornisce la scuola oggi: “Io rispetto ai miei figli per preparazione sembro un professore di filologia romanza. Io ho solo una laurea ad honorem e solo la maturità. Ma quando dico una cosa ai miei figli vedo che non sono preparati o vanno su Wikipedia. Io vengo da una scuola nozionistica in cui però ci facevano studiare. La differenza di preparazione culturale è enorme”.

Massimo Ghini e il docente che lo ha indirizzato verso il mestiere di attore

Infine anche alcuni aneddoti sui suoi anni tra i banchi: “Io sono stato bullizzato. Poi sono finito in collegio dopo aver dipinto il soffitto del bagno della scuola. Ho capito la lezione. C’è stato un docente che mi ha letteralmente indirizzato verso il mestiere di attore. Insegnava lettere e ci portava a teatro”, ha concluso.