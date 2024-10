Massimo Lopez: “A scuola i docenti alzavano le mani. A casa non si diceva perché se erano adulti avevano ragione”

Nella puntata di ieri sera de “La Fisica dell’Amore“, programma di Rai2 condotto dal docente di fisica Vincenzo Schettini, noto volto del progetto La Fisica Che Ci Piace, è stato ospite l‘attore Massimo Lopez. Il 72enne ha raccontato alcuni tristi aneddoti relativi alla sua carriera scolastica.

Massimo Lopez e i traumi

Purtroppo Lopez ha svelato qualcosa di davvero spiacevole: “La mia carriera a scuola non è stata brillantissima. Ero molto timido e attento, impaurito, forse perché a scuola i professori alzavano anche le mani se qualcosa non andava bene. Per questo ho trattenuto per la vita questo trauma dello schiaffo e delle bacchettate”.

“A casa non si diceva, perché se erano adulti voleva dire che avevano ragione. Ho avuto un po’ di paura verso i professori. Ero molto timido, e poi si creava la competizione con gli altri. Avevo il sogno di fare l’attore e lo dicevo anche a scuola. Quando nelle interrogazioni capitava che mi bloccavo mi dicevano ‘beh, questo vuole fare l’attore e non sa neanche parlare’. Mi ha aiutato lo spettacolo, il teatro”, ha concluso, con gli occhi lucidi.