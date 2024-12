Materie seconda prova maturità 2025, quando escono? Ecco cosa si sa al momento

Come sappiamo la macchina della maturità 2025 si è messa in moto da tempo. Lo scorso 26 novembre il Ministero ha pubblicato l’attesa nota con le indicazioni per i candidati interni ed esterni per presentare domanda per gli esami di Stato.

Quando comincia la maturità 2025?

Secondo la consueta ordinanza del Ministero la prima prova scritta della maturità di terrà il 18 giugno 2025. Nel frattempo cresce l’attesa per le materie della seconda prova scritta, che com’è noto vengono scelte dal Ministero. Quando usciranno?

Materie seconda prova scritta maturità 2024, ecco quali sono uscite

Di solito le materie della seconda prova scritta della maturità vengono rese note a cavallo tra gennaio e i primissimi giorni di febbraio. Per provare a fare qualche previsione, è utile conoscere le materie che sono state scelte lo scorso anno, rese note il 29 gennaio:

Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.