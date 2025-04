Maturità 2025: come si attribuiscono i crediti scolastici per i candidati interni ed esterni

Maturità 2025: come si attribuiscono i crediti scolastici per i candidati interni...

L’anno scolastico si avvia alla conclusione e con esso anche i preparativi per l’Esame di Stato. In vista dell’appuntamento più atteso da studenti e docenti, arrivano alcune indicazioni fondamentali sulla valutazione del credito scolastico per l’esame di maturità 2025, che varrà sia per candidati interni che esterni.

L’ordinanza ministeriale

L’O.M. 67 del 31 marzo 2025, nel definire l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2024/2025, indica i criteri con i quali il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel terzo, quarto e quinto anno, fino a raggiungere un massimo di 40 punti, così ripartiti:

Terzo anno: fino a 12 punti

fino a 12 punti Quarto anno: fino a 13 punti

fino a 13 punti Quinto anno: fino a 15 punti

Il ruolo del comportamento

Il consiglio di classe, nell’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, dovrà tenere conto del voto di condotta. Il punteggio massimo può essere assegnato solo agli studenti che abbiano ottenuto nella condotta un voto pari o superiore a nove decimi.

Casi particolari

Corsi quadriennali

Per gli studenti iscritti a corsi di studi quadriennali, i punti per i crediti scolastici saranno attribuiti per le classi seconda, terza e quarta.

Abbreviazione del corso per merito

Nel caso in cui lo studente abbia abbreviato il corso per merito, il consiglio attribuirà:

15 punti se il voto di condotta nella penultima classe è pari o superiore a nove

14 punti se la condotta è pari a otto decimi

Mancanza di crediti per terza e/o quarta

Se mancano crediti per la terza o quarta classe, il consiglio attribuirà il credito mancante in base a:

Idoneità o promozione

Esiti degli esami preliminari svolti come candidati esterni

Candidati da IeFP

Per i candidati provenienti da percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), i crediti mancanti sono assegnati in base al riconoscimento dei crediti formativi, alle verifiche in ingresso e ai titoli di studio IeFP posseduti.

Studenti ammessi alla quinta da commissione

Per chi frequenta la quinta per effetto dell’ammissione da una commissione d’esame:

7 punti per la classe terza

8 punti per la quarta (se non frequentata)

Se in possesso di idoneità alla quarta:

Credito per la terza basato su idoneità o promozione

8 punti per la quarta

Credito per candidati esterni

Il credito per i candidati esterni è assegnato dal consiglio di classe davanti al quale si sostiene l’esame preliminare. Viene considerata:

La documentazione scolastica del candidato

I risultati delle prove preliminari

Il punteggio attribuito deve essere motivato, deliberato e verbalizzato.

Valutazione del credito per esterni:

Sulla base delle prove preliminari per la quinta classe

8 punti per la quarta (se non c’è idoneità o promozione)

7 punti per la terza (se non c’è idoneità o promozione)

Se il candidato ha già ottenuto idoneità o promozione alla quinta, i crediti per terza e quarta sono quelli già maturati negli anni precedenti.