Matteo Garrone e Paola Cortellesi ricevono il Premio Scuola per il loro contributo al cinema educativo

Matteo Garrone e Paola Cortellesi hanno ricevuto ex aequo il Premio Scuola nell’ambito del progetto “Didattica del Cinema”, promosso dal Cinescuola. L’iniziativa è portata avanti da docenti di discipline audiovisive delle scuole superiori, insieme ai formatori del Cips, Cinema e Immagini per la Scuola, sostenuto dal Ministero della Cultura.

Questo riconoscimento sottolinea l’importanza del cinema non solo come mezzo di intrattenimento, ma come strumento educativo capace di trasmettere valori e affrontare temi complessi. “È fondamentale guidare i giovani verso un cinema di qualità, spesso lontano dai circuiti commerciali,” ha dichiarato Lorenzo Muscoso, curatore del progetto.

Matteo Garrone, con Io Capitano, ha conquistato la giuria grazie a una narrazione umana e toccante. Il film esplora le vicende di giovani migranti, mettendo in risalto il legame tra adolescenti e genitori, e il dolore di chi è costretto a lasciare la propria terra. La forza della speranza e la paura della disobbedienza emergono in un racconto intimo, che affronta il tema delle migrazioni con coraggio e sensibilità.

Paola Cortellesi, con il suo C’è ancora domani, offre invece una rappresentazione intelligente e sfaccettata dell’universo femminile. Ambientato in un’epoca storica poco conosciuta, il film riflette sulla condizione della donna, evitando facili moralismi e proponendo una profonda riflessione sul suo ruolo nella società e nella famiglia.

Come riporta Ansa, i premi saranno consegnati a Garrone e Cortellesi il prossimo dicembre, in una cerimonia che riconosce il potenziale del cinema come strumento di crescita culturale per le nuove generazioni.