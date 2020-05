Maturità 2020, esempio di conversione crediti scolastici

Come ogni fine anno, si è alle prese con l’ammissione delle classi quinte agli esami di stato, con annesso calcolo del credito scolastico.

Quest’anno, a causa dell’emergenza COVID-19, il MIUR ha predisposto la conversione in 60mi dei crediti assegnati in 40mi nel 3° e 4° anno.

L’intento evidente è stato sicuramente quello di andare incontro agli alunni, ma non risulta chiaro il motivo per cui non si possa assegnare 13 o 16 per il terzo anno e 13, 16 o 19 per il quarto anno.

Dal momento che questi “salti” potrebbero comprimere le valutazioni conseguenti alle conversioni e in ottemperanza all’obbligo amministrativo per i consigli di classe di utilizzare tutta la scala di valori prevista per la valutazione del credito scolastico, propongo la semplice soluzione riportata nella tabella in allegato, coerente con i principi ministeriali desunti e riportati nella tabella del 5° anno.

TABELLA CREDITI (clicca qui)

Vinto Romano