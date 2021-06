Maturità 2021, ultimo step. Quale griglia di valutazione della prova orale?

La maturità 2021 è giunta al termine per molti alunni, come testimoniano i tanti partecipanti all’iniziativa della Tecnica della Scuola, 100 alla maturità. In questa fase di chiusura, mentre alcune commissioni sono al lavoro per valutare gli esiti dell’esame di Stato degli alunni, ricordiamo i criteri stabiliti dall‘ordinanza ministeriale e formalizzati nella griglia di valutazione.

La sottocommissione dispone di 40 punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B.

Allegato B – La griglia di valutazione

Ecco gli indicatori stabiliti dalla griglia di valutazione:

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo;

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro;

Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti;

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera;

Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali.

Per i livelli e i descrittori, vai alla griglia di valutazione.