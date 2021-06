100 alla maturità, l’elenco dei partecipanti alla decima edizione

L’iniziativa della Tecnica della Scuola “100 alla maturità” è arrivata alla sua decima edizione. Da tutta Italia i centisti che scelgono di dare visibilità al proprio successo, a conclusione di un anno scolastico particolarmente difficile, anche sul fronte emotivo, mentre la dispersione scolastica raggiunge livelli preoccupanti e il problema della povertà educativa diventa fenomeno mondiale, tanto da richiedere un G20 ad hoc, con l’intervento congiunto dei ministri dell’Istruzione.

Ricordiamo in cosa consiste l’iniziativa

Tutti gli studenti che hanno concluso il secondo ciclo scolastico riportando la votazione di 100 o 100 e lode e che avessero voglia di dare visibilità ad un risultato eccellente, potranno dunque inviare alla casa editrice una propria foto (in formato digitale), che entrerà a pieno titolo nella galleria fotografica dei centisti della Tecnica della Scuola, sia sul portale tecnicadellascuola.it sia sui profili social, Facebook, Instagram e Twitter.

Segnaliamo anche che la redazione del quotidiano scolastico si riserva di contattare e intervistare gli studenti che dovessero emergere per avere conquistato il massimo dei voti in circostanze o in contesti difficili oppure che abbiano centrato l’obiettivo attraverso vicende o percorsi particolari. A questo proposito invitiamo i diretti interessati a segnalare alla stessa redazione giornalistica tali eventuali situazioni venutesi a determinare per meritare 100 su 100.

L’ELENCO DEI CENTISTI