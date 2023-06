Maturità 2023, entro il 5 giugno la nomina del referente Plico telematico

Anche quest’anno, le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione saranno trasmesse telematicamente, attravero il cosiddetto Plico telematico.

Affinché il Plico telematico possa essere fruito nei modi e nei tempi stabiliti, ogni Istituzione scolastica sede di una o più commissioni e/o di una o più classi commissioni, deve individuare e comunicare tramite il SIDI, i referenti del Plico telematico di ogni sede di esame.

I referenti sono individuati dal Dirigente scolastico della Istituzione scolastica statale (dal Coordinatore nella scuola paritaria) tra il personale docente e/o il personale non docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata annuale, che non abbia presentato istanza di nomina in qualità di Presidente o commissario esterno in altra scuola e che sia in possesso di competenze informatiche di base.

I Dirigenti Scolastici e i Referenti della Sicurezza degli Uffici Territoriali devono procedere all’abilitazione, accedendo al portale SIDI e selezionando la funzione Gestione Utenze→Referenti Plico telematico.

La nomina dei referenti deve essere effettuata improrogabilmente entro il 5 Giugno 2023.

Tutte le informazioni dettagliate sono contenute nella nota MIM del 2 maggio 2023, che illustra inoltre le caratteristiche che devono avere le postazioni di lavoro, come funzionerà il Plico telematico, come richiedere le prove per i candidati con disabilità visive.