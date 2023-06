Maturità 2023, prima prova scritta: ecco le sette tracce di italiano, tra cui Moravia, Quasimodo e Piero Angela – PDF

Oggi, 21 giugno, ha inizio ufficialmente la maturità 2023 con la prima prova d’italiano, scelta a livello ministeriale e uguale, per contenuti, per tutte le scuole. Ecco quali autori sono stati proposti agli studenti ad un passo dal diploma quest’anno.

Alberto Moravia con un brano tratto da Gli Indifferenti e Salvatore Quasimodo con Alla nuova luna, parte della raccolta La Terra impareggiabile. Uno dei temi proposti ai ragazzi è l’“Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp” di Marco Belpoliti, pubblicato nel 2018 su Repubblica.

Alle ore 8.30 il ministero ha comunicato la chiave del plico telematico, disponibile a questo indirizzo https://www.istruzione.it/plicotelematico/primaprova.html

Ecco le sette tracce divise per tipologia:

Tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario

Tipologia B, analisi e scrittura di un testo argomentativo

Tipologia C, riflessione critica

Valditara: “In bocca al lupo, ricorderete questi giorni”

“È un momento importante, in cui si tirano le somme di un percorso che per la gran parte è durato 13 anni: ci si apre ad una vita e nuova deve essere vissuto con entusiasmo e serenità. Passate queste prove vi aspettano l’estate, le vacanze e nuovi impegni molto stimolanti grazie ai quali costruirete la vostra vita; è un momento che ricorderete anche a distanza di molti anni come successo a me; ritornerà alla vostra mente con la piacevole sensazione del bel tempo che è stato”. È l’in bocca al lupo del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che si è detto “assolutamente convinto che tra qualche giorno i ragazzi festeggeranno con gioia il termine di un percorso importante che li ha arricchiti”.

Gli auguri di Meloni: “E’ arrivato il giorno, affrontatelo a testa alta”

“E’ arrivato il giorno degli esami di Maturità, ricordo l’ansia, ma quello che farete oggi lo ricorderete tutta la vita. Affrontatelo a testa alta, in bocca al lupo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio.

I dati della maturità 2023

Nel corso della nostra diretta: “Maturità 2023, ecco i commissari esterni: tutto pronto per il via”, è intervenuta la dott.ssa Flaminia Giorda, coordinatrice della Struttura tecnica esami di Stato del ministero dell’Istruzione e del Merito, fornendo alcuni dati interessanti sull’Esame di Stato 2023.

Quest’ultima ha anticipato qualche dato relativo ai candidati: quest’anno si presenteranno alla maturità oltre 536mila studenti. Le commissioni d’esame che saranno formate saranno 14mila, per un totale di quasi 27895 classi.

Ecco le dritte della coordinatrice rivolte agli studenti qualche giorno fa: “Innanzitutto leggete con attenzione tutte le tracce in modo da poter scegliere quella che riguarda l’ambito che meglio conoscete. Poi per prepararvi in questi giorni leggete qualche buon editoriale di un quotidiano oppure testi che vi interessano: non per prevedere l’argomento della prova ma soprattutto per capire com’è il modo più giusto per argomentare e motivare le vostre idee e le vostre convinzioni”.