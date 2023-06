Maturità 2023, tante critiche: l’Esame di Stato ha fatto il suo tempo? È ora di cambiarlo? Partecipa al SONDAGGIO

Lo scorso 21 giugno la prima prova d’italiano ha dato il via alla maturità 2023, la prima post-pandemia. L’Esame di Stato, per un motivo o per un altro, è sempre un ricettacolo di polemiche; tuttavia, quest’anno, più del solito, in molti si sono interrogati sulla sua funzione: si tratta di un rito di passaggio necessario o no? Andrebbe modificato nella sua struttura? La Tecnica della Scuola chiede ai propri lettori di partecipare al sondaggio per cercare di fare chiarezza sulla questione, partendo dall’assunto che l’Esame di Stato non è cancellabile perchè imposto dall’articolo 33 della Costituzione.

La maturità, come ogni anno, si porta dietro una grande quantità di polemiche, dibattiti, osservazioni. C’è chi ha criticato le tracce delle prove di quest’anno e soprattutto gli autori, che a detta di molti non rientrano, per questioni di tempo, nei programmi effettivamente svolti nella classi di quinta superiore: sono stati proposti dei temi su autori, quindi, che moltissimi studenti non avevano mai studiato.

Ci sono anche i diretti interessati, come l’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, protagonisti delle tracce, che, almeno in prima battutta, hanno criticato le scelte ministeriali.

A partire dal post di un influencer su Instagram, in questi giorni, si è scatenato un vivace dibattito sulla funzione stessa degli esami di maturità. Quest’ultimo sostiene che “la maturità fa schifo”. “Leggo questi tweet nostalgici sulla maturità di persone che dicono quanto sia stato bello, importante e necessario sostenerla per diventare adulti. Io direi basta, basta con questa retorica: l’esame di maturità fa schifo, è un incubo. L’esame di maturità è la ciliegina sulla torta di un piano scolastico totalmente sbagliato e anacronistico. L’emblema del vecchiume italiano”, queste le sue parole.

La domanda da porre ai nostri lettori, quindi, è la seguente: gli Esami di Stato di fine superiori sono effettivamente da “buttare”? O riescono effettivamente a misurare la “maturità” degli studenti?

Nel sondaggio troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Docente

Studente

Genitore

Altro

In quale luogo ti trovi attualmente?

Nord

Centro

Sud

L’Esame di maturità andrebbe modificato?

Sì

No

Cosa cambieresti della maturità? (Rispondi solo se hai scelto “sì”) – Puoi segnare più di una risposta