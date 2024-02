Maturità 2024, nei licei scientifici non si può nominare fisica interna in quanto il docente della classe di concorso A027 è già esterno

Maturità 2024, nei licei scientifici non si può nominare fisica interna in...

Sono diverse le scuole in cui esiste l’indirizzo del liceo scientifico che stanno chiedendo se per l’esame di Stato 2023/2024, nonostante la materia di matematica sia stata affidata, dal MIM, al commissario esterno, se è possibile nominare come commissario interno il docente di fisica. Ci sentiamo di dire che tale soluzione non è possibile attuarla, altrimenti nella commissione si ritroverebbero due docenti, uno esterno e l’altro interno, della medesima classe di concorso, ovvero della A027 matematica e fisica. Siccome il dubbio è sorto a più di una scuola, sarebbe opportuno che il MIM chiarisca che la scelta dei membri interni non si riferisca alla medesima classe di concorso già individuata per ricoprire il ruolo di commissario esterno della seconda prova scritta.

Materie esterne e classi di concorso

Con il Decreto Ministeriale n. 10 del 26 gennaio 2024, pubblicato il 29 gennaio 2024 si è dato atto all’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell’anno scolastico 2023/2024 e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame. Nel caso del Liceo Scientifico la seconda prova scritta è stata affidata al commissario esterno con titolo all’insegnamento della classe di concorso A027.

Come si comprende dalla scelta fatta dal MIM la classe di concorso A027 si occuperà della prova di matematica, ma come appare ovvio anche del valutare il colloquio per quanto riguarda in particolare le competenze della matematica e della fisica. Anche nel caso del commissario esterno A019, la disciplina di riferimento è filosofia, ma si occuperà anche dell’ascoltare gli studenti nella trattazione di tematiche di storia. Sotto questa ottica la classe di concorso A019 e A027 non dovrebbe essere utilizzata per nominare membri interni di fisica e storia. I membri interni dovranno essere scelti, dai Consigli di classe, tra Disegno e Storia dell’Arte (Classe di concorso A017), Scienze naturali, chimiche e biologiche ( classe di concorso A050), Scienze Motorie (classe di concorso A048), tenendo conto che, come disposto dal Ministero l’Italiano e Latino ( classe di concorso A011) è già stata definità come interna.

Il MIM chiarisca la scelta dei membri interni

Per evitare fraintendimenti e problematiche nei consigli di classe, il Ministero dell’Istruzione e del Merito farebbe bene a chiarire se all’esame di Stato ci potranno essere, come nel caso del Liceo Scientifico, due commissari, uno esterno e l’altro interno, della medesima classe di concorso. Tale chiarimento sarebbe utilissimo, anche perché in passato la situazione si è già verificata, ma in una fase normativa diversa da questa attuale.