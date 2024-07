Maturità 2024, strade interrotte per l’alluvione: l’elicottero porta la studentessa agli esami

Alla Maturità in elicottero. È questa la storia di Gaja, una ragazza che vive a Cogne e che rischiava di non arrivare agli orali degli esami del liceo linguistico di Aosta per via dell’alluvione che ha colpito la sua cittadina nelle montagne della Valle d’Aosta. Unica soluzione l’elicottero, mezzo che ha portato anche altri sfollati dal suo Comune. “Niente zaino, i libri erano troppi e sull’elicottero possiamo portare poche cose – spiega Gaja al Tgr – non ero sicura al 100% di arrivare, visto che in caso di pioggia l’elicottero non può volare”.

Per fortuna l’esame è andato bene, Gaja viene interrogata su un argomento che conosce bene e, una volta terminato l’esame, il primo pensiero è tornare a casa e dare una mano ai propri concittadini per far tornare tutto al più presto alla normalità. “I miei genitori hanno un albergo e quando riaprirà andrò sicuramente a dare una mano”.