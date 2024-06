Maturità 2024, Ungaretti con “Pellegrinaggio”: testo e tematiche

Oggi, 19 giugno, ha inizio ufficialmente la maturità 2024 con la prima prova d’italiano, scelta a livello ministeriale e uguale, per contenuti, per tutte le scuole. Tra gli autori proposti per l’analisi del testo tipologia A, c’è Giuseppe Ungaretti, con “Pellegrinaggio” della raccolta “L’allegria”.

Questa poesia, parte della raccolta “L’Allegria” pubblicata nel 1931, rappresenta un momento di profonda riflessione esistenziale e di intensa introspezione.

Come riporta Fanpage, nella poesia Ungaretti racconta la fatica delle trincee, la fatica che si sente sul suo corpo, la disperazione che, però, viene per un attimo messa in pausa dalla speranza. Ungaretti è in agguato nella trincea che descrive come “budella di macerie”, una metafora che dà subito l’idea corporale e di disfacimento, come quando descrive il suo corpo come una “carcassa” che definisce “usata”, che va inteso nel senso di “consumata”, un francesismo: il corpo è affaticato ma comunque resistente. Il Poeta poi entra in prima persona, si definisce “uomo di pena”, inteso come “uomo di fatica” e dà un segnale di speranza, un’illusione, quel “riflettore di là” che mette “un mare nella nebbia”

Pellegrinaggio di Ungaretti, il testo

“In agguato

in queste budella

di macerie

ore e ore

ho strascicato

la mia carcassa

usata dal fango

come una suola

o come un seme

di spinalba

Ungaretti

uomo di pena

ti basta un’illusione

per farti coraggio

Un riflettore

di là

mette un mare

nella nebbia”

I dati della maturità 2024

Ricordiamo che, secondo i dati ufficiali del MIM, quest’anno saranno 526.317 gli studenti coinvolti nelle prove (512.530 candidati interni e 13.787 esterni), mentre le commissioni sono 14.072, per un totale di 28.038 classi.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

Licei: 266.057

Istituti Tecnici: 172.504

Istituti Professionali: 87.756

Calendario delle prove d’esame

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2023/2024, è il seguente:

prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2024. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6;

in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2024. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6; terza prova scritta: martedì 25 giugno 2024, dalle ore 8:30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 3 luglio 2024, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 4 luglio 2024, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 9 luglio 2024, dalle ore 8:30.3.

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

Il sito dedicato agli Esami: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html