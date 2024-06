Maturità 2024, prima prova scritta: Ungaretti, Pirandello, Levi Montalcini tra le tracce di italiano

Oggi, 19 giugno, ha inizio ufficialmente la maturità 2024 con la prima prova d’italiano, scelta a livello ministeriale e uguale, per contenuti, per tutte le scuole. Ecco quali autori sono stati proposti agli studenti ad un passo dal diploma quest’anno.

Per l’analisi del testo tipologia A, sono usciti come autori Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti, del quale gli studenti dovranno analizzare “Pellegrinaggio” della raccolta “L’allegria”. Per Pirandello il testo è tratto dal romanzo del 1916 “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” che affronta i temi della macchina e dell’età contemporanea.

Per il testo argomentativo, è uscita la traccia su “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso, una traccia che invita i maturandi a riflessioni sull’atomica. Tra i temi anche Rita Levi Montalcini con l’Elogio dell’imperfezione.

Tra le tracce argomentative c’è un testo della costituzionalista Maria Agostina Cabiddu, che proprio in questi giorni ha firmato l’appello dei 180 costituzionalisti a fianco di Liliana Segre contro la riforma del premierato approvata proprio ieri in prima lettura al Senato. Il testo proposto è tratto dalla rivista dell’associazione italiana costituzionalisti.

Maurizio Caminito, ex direttore della Biblioteca centrale per ragazzi di Roma, e il testo da “Profili, selfie e blog, la forma del diario nell’epoca di internet” è un’altra traccia per il testo argomentativo.

Ecco le sette tracce divise per tipologia (in aggiornamento):

Tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario

Giuseppe Ungaretti con “Il pellegrinaggio”

con “Il pellegrinaggio” Luigi Pirandello con “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”

Tipologia B, analisi e scrittura di un testo argomentativo

Giuseppe Galasso con “Storia d’Europa”

con “Storia d’Europa” Nicoletta Polla Mattiot con “Riscoprire il silenzio”

con “Riscoprire il silenzio” Maria Agostina Cabiddu con “L’Intuizione dei costituenti”

Tipologia C, riflessione critica

Rita Levi Montalcini con “l’Elogio dell’imperfezione”

con “l’Elogio dell’imperfezione” Maurizio Caminito con “Profili selfie e blog”

I dati della maturità 2024

Ricordiamo che, secondo i dati ufficiali del MIM, quest’anno saranno 526.317 gli studenti coinvolti nelle prove (512.530 candidati interni e 13.787 esterni), mentre le commissioni sono 14.072, per un totale di 28.038 classi.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

Licei: 266.057

Istituti Tecnici: 172.504

Istituti Professionali: 87.756

Calendario delle prove d’esame

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2023/2024, è il seguente:

prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2024. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6;

in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2024. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6; terza prova scritta: martedì 25 giugno 2024, dalle ore 8:30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 3 luglio 2024, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 4 luglio 2024, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 9 luglio 2024, dalle ore 8:30.3.

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

Il sito dedicato agli Esami: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html