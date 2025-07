Maturità 2025, la sessione straordinaria partirà il 10 settembre: tutte le date

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato il decreto che stabilisce tempi, modalità e organizzazione della sessione straordinaria dell’esame di Stato per gli studenti delle scuole superiori che, per gravi motivi documentati, non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione ordinaria o suppletiva.

Le date

La sessione straordinaria si svolgerà secondo il seguente calendario:

Prima prova scritta: mercoledì 10 settembre 2025

mercoledì 10 settembre 2025 Seconda prova scritta: giovedì 11 settembre 2025 (eventuali prosecuzioni nei giorni successivi per gli indirizzi che lo prevedono)

giovedì 11 settembre 2025 (eventuali prosecuzioni nei giorni successivi per gli indirizzi che lo prevedono) Terza prova scritta (se prevista per l’indirizzo di studi): martedì 16 settembre 2025

martedì 16 settembre 2025 Colloqui orali: successivamente alla correzione delle prove scritte e alla pubblicazione degli esiti.

Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta e la eventuale terza prova scritta prevista per gli specifici indirizzi di studio, si svolgono nei giorni di giovedì 11 settembre 2025 (seconda prova) e martedì 16 settembre 2025 (terza prova).

Ove non siano presenti candidati che sostengono le prove scritte, per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo mercoledì 10 settembre 2025.

La commissione

Le commissioni d’esame, le stesse della sessione ordinaria, si insedieranno l’8 settembre 2025 negli istituti in cui vi siano candidati interessati. In caso di necessità, le sostituzioni di commissari saranno effettuate dai dirigenti scolastici per i membri interni e dagli Uffici Scolastici Regionali per i membri esterni e i presidenti.

I compensi

Ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell’eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d’esame della sessione ordinaria..

Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto, si rinvia alle disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025. Gli istituti scolastici sono tenuti a comunicare tempestivamente ai candidati le date delle prove.

IL DECRETO