Maturità 2025, verifica e convalida delle istanze di presidenti e commissari esterni: la guida del Ministero

Entro il 9 aprile scorso gli aspiranti presidenti e commissari esterni hanno dovuto persentare domanda per le commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo.

Ora la palla è passata alle scuole e agli uffici scolastici, che devono verificare e successivamente convalidare le istanze presentate.

Per questi adempimenti sono a disposizione delle funzioni SIDI, aperte dall’11 aprile. La chiusura delle funzioni è prevista per il 30 aprile.

La guida del Ministero

Per supportare i Dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici nello svolgimento delle operazioni di verifica e successiva convalida sul SIDI il MIM ha predisposto una guida.

Per quanto riguarda, in particolare, i Dirigenti scolastici, il sistema propone tutti i modelli presentati dai docenti di ruolo e non di ruolo degli istituti scolastici di competenza.

Nel cruscotto sul SIDI sono riportate le posizioni giuridiche ammesse e le relative consistenze relative a:

Numero domande non ancora approvate

Numero domande approvate

Numero domande revocate.

I Dirigenti Scolastici devono effettuare le operazioni di convalida per tutti gli istituti scolastici del secondo grado sedi di servizio del proprio personale docente, scegliendo di volta in volta il contesto operativo su cui opera la funzione.

I Dirigenti Scolastici che effettuano la verifica dei docenti attualmente in servizio nelle proprie sedi non devono convalidare le istanze dei docenti che siano stati designati commissari interni nelle classi conclusive che presentano all’esame o referenti del plico telematico.

SCARICA LA GUIDA