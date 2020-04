Maturità, in Francia è sostituita dalla sola valutazione dei voti

Come conseguenza della grave situazione sanitaria derivata dal coronavirus, in Francia salta l’esame di maturità, sostituito dalla valutazione dei voti ottenuti nel corso dell’anno. Il paese transalpino segue l’esempio dell’Olanda che ha annullato l’esame di Stato previsto per il 7 maggio: il diploma del secondo ciclo, verrò conferito sulla base dei voti scolastici ricevuti e di esami organizzati dagli istituti, dove si svolge la didattica a distanza.

In Italia, invece, lo ricordiamo sono in corso valutazioni da parte del Ministero dell’Istruzione per capire come svolgere l’esame di Stato a partire dal 17 giugno. Tutto dipenderà da quando inizierà la cosiddetta fase 2 per il contenimento del contagio. Difficile, ad oggi, ipotizzare un ritorno a scuola a metà maggio. Pertanto non si può escludere un maxi orale a distanza, come già segnalato ieri dalla Tecnica della Scuola.

Durante l’esame orale on line, si esamineranno tutte le discipline del quinto anno, visto che non ci saranno scritti.

Spazio anche al cosiddetto Pcto, le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, verrebbero comunque accertate durante il colloquio. Disco rosso, in ogni caso, allo svolgimento delle prove Invalsi.