Maturità 2024, pubblicate le tracce della terza prova Sezioni ESABAC e Internazionali

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state pubblicate le tracce della terza prova scritta dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per le Sezioni ESABAC e Internazionali.

Al via gli orali: un’ora di tempo per convincere sei commissari

Hanno preso il via, come annunciato, i colloqui finale degli esami di maturità: cinque studenti alla volta, fino alla seconda decade di luglio, un’ora in media a testa, circa mezzo milione di maturandi sono chiamati a conversare con i sei commissari (la metà esterni), a volte anche il presidente di commissione, sulle discipline dei docenti presenti, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, le esperienze svolte di Pcto (da proporre in chiave orientativa, quindi anche sviluppando le proprie scelte future). È prevista anche la presentazione, da parte degli studenti, di una breve relazione o di un elaborato multimediale.

