Meloni “Intendo andare a Caivano”. Accolto l’invito don Patriciello

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni intende recarsi a Caivano, accogliendo l’invito di don Maurizio Patriciello dopo gli abusi di gruppo sulle due cuginette.

Il prete infatti aveva scritto alla premier invitandola al Parco Verde di Caivano, sottolineando: “Siamo pronti ad accoglierla, non bisogna lasciare soli i bambini di questo quartiere”.

E poi ha aggiunto, scagliandosi contro le istituzioni che non si sono prese cura del quartiere: “Quando costruirono il Parco Verde fu realizzato anche il centro sportivo che doveva essere utilizzato proprio dai piccoli di questa zona. Che fine ha fatto? Un mese fa un ragazzo è morto dentro per un overdose, è abbandonato, è diventato una pattumiera. La struttura è del Comune. Il Comune cosa ha fatto? – racconta il sacerdote in un’intervista all’agenzia Ansa – qui non ci sono servizi sociali, non ci sono vigili urbani, non c’è una fermata del bus. Non c’è niente. Se ci fossero stati forse qualcosa si poteva evitare”.

Meloni dunque, annunciando l’intenzione di “accogliere l’invito di don Patriciello a recarmi sul posto”, ha precisato che la sua “non sarà una semplice visita: offriremo sicurezza alla popolazione”. E ha aggiunto che il centro sportivo in stato di abbandono “deve essere ripristinato e reso funzionante il prima possibile”.