Meloni-Schlein: il duello tv può determinare l’esito delle elezioni europee?

Paura, incertezza, dubbi: sarebbero questi sentimenti in ascesa secondo un sondaggio di Euromedia Research, mentre calano ottimismo e fiducia.

In pratica 1 italiano su 3 si dichiara smarrito e preoccupato nell’affrontare il futuro e tra coloro che manifestano il maggiore senso di inquietudine ci sarebbero gli elettori del Movimento 5 Stelle (37,4%) e del Partito Democratico (35,2%).

Al contrario della generazione Z che sarebbe più concentrata sull’attesa (31,9%), cercando di trovare una buona opportunità di crescita.

In ogni caso, si legge sulla Stampa, queste sensazioni di sconforto sarebbero giustificate da sfide ogni giorno sempre più pressanti, come l’inflazione e l’aumento dei prezzi (41,4%) insieme al tema della sanità (29%) e alle tasse troppo alte (23,1%), mentre premono paura e ansia nei confronti del disordine, della confusione e della trascuratezza generata dal disagio a cui si unisce la paura che la guerra in molte parti del mondo genera.

Tuttavia ciò nonostante il 37,1% dei cittadini italiani maggiorenni promuove la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo operato, mentre il 53,2% lo boccia, dunque la maggioranza dell’intero Paese sarebbe contraria all’attuale premier. Queste percentuali però solo se si considerano tutti gli elettori italiani, se invece si escludendo gli astenuti e gli indecisi la fiducia nei confronti di Meloni arriva al 44,4% mentre i suoi detrattori scendono al 50,3%.

Dunque le prossime elezioni europee si giocano, sottolineano gli osservatori politici, sulla partecipazione al voto della massa degli astenuti, per cui se si recassero alle urne tutti i circa 50 milioni di elettori che hanno diritto al voto le maggioranze oggi rappresentate in Parlamento subirebbero un notevole ridimensionamento.

Per questo, dicono gli esperti, il duello televisivo tra le due donne leader, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, potrebbe aiutare gli elettori a prendere decisioni diverse e comunque “informate” sulla base delle particolari visioni del mondo di ciascuna e degli schieramenti che rappresentano.

Sarebbe infatti il 56,1% degli italiani interessato a seguire l’evento televisivo, con un coinvolgimento che spicca tra i più giovani e gli over 65 anni.

E sarebbe pure un modo per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein di dimostrare di essere all’altezza della figura di leader del principale partito dell’opposizione e di fare una buona concorrenza al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, dimostrando la sua disponibilità al dialogo e mostrando tutta la sua empatia rimasta un po’ sotto traccia fino ad oggi.