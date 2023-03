Mese delle STEM, il MIM lancia il Concorso “STEM: femminile plurale”: scadenza 9 maggio

La data simbolo dell’8 marzo, come per gli scorsi anni scolastici, darà nuovamente l’avvio all’iniziativa “Il mese delle STEM” – sostenuta dal Ministero dell’istruzione e del merito – al fine di promuovere le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) e diffondere la passione per le materie scientifiche e tecnologiche e la consapevolezza della straordinaria opportunità, anche professionale, che tali materie possono offrire, contribuendo a sradicare ogni stereotipo di genere.

Nell’ambito delle iniziative realizzate in tale occasione, il Ministero rilancia il bando relativo al Concorso scolastico nazionale “STEM: femminile plurale” con l’obiettivo, grazie alla partecipazione dell’intera comunità scolastica, di sensibilizzare i giovani sul significativo impatto dell’avanzamento delle discipline STEM a prescindere dall’appartenenza di genere.

Il Concorso, rivolto alle istituzioni di ogni ordine e grado, quest’anno propone la realizzazione di un progetto a scelta tra due aree tematiche “Entra nel gioco” e “Essere o non essere”.

Entra nel gioco

L’elaborato consisterà nell’ideare un gioco del tutto originale inerente al tema attraverso il quale favorire la partecipazione e la condivisione dell’importanza di applicarsi nel campo delle discipline STEM da parte di tutti e, soprattutto, delle bambine e delle ragazze. Il gioco proposto dovrà altresì evidenziare il nesso profondo esistente tra discipline scientifiche e discipline umanistiche, nell’ottica di un sapere unitario, senza barriere, in grado di affrontare positivamente le sfide della transizione ecologica e ambientale.

Essere o non essere

L’elaborato dovrà mettere in evidenza l’importanza di studiare le materie STEM per poter esercitare autonomamente una cittadinanza attiva, mettersi al riparo dai rischi che le nuove frontiere tecnologiche ci presentano, se non vissute con piena consapevolezza, e incidere positivamente sulla transizione digitale. L’elaborato dovrà inoltre far emergere l’importanza sociale della piena inclusione dell’universo femminile in queste discipline.

Scadenze

La presentazione degli elaborati, tramite la piattaforma https://www.noisiamopari.it/, dovrà avvenire entro il prossimo 9 maggio 2023.