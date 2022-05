Messa a disposizione: perché fare domanda anche in estate

In vista dei progetti della scuola d’estate (molti dei quali finanziati con il PON, Programma Operativo Nazionale) le scuole sono alla ricerca di supplenti che possano sostituire gli insegnanti dell’istituto che, una volta chiusi gli esami di Stato, approfitteranno dei mesi di luglio e agosto per riprendere fiato dopo due anni di pandemia particolarmente faticosi sul fronte della didattica.

In quali scuole si manifesta una maggiore richiesta di supplenti? In particolare negli istituti che hanno sperimentato un ampio flusso di alunni ucraini, dall’Emilia Romagna alla Lombardia, ma in generale ovunque le comunità ucraine in Italia siano particolarmente forti, tanto da richiamare e attrarre i profughi proprio su quei territori.

Parliamo di oltre 16mila alunni ucraini in Italia, in fuga dalla guerra, un numero destinato a crescere: per settembre, infatti, si attendono circa 30mila alunni profughi, tra bambini e ragazzi.

L’idea su cui si lavora ormai da oltre due mesi nelle scuole italiane è quella di costruire un modello di accoglienza fatto di supporto psicologico e di recupero della socialità, anche grazie alle attività che verranno messe in campo nel periodo estivo.

Da qui l’esigenza di numerosi supplenti negli istituti del nostro Paese (con particolare riguardo alle città settentrionali), che diano la propria disponibilità per i mesi di luglio e agosto. Per loro sarà possibile fare istanza mediante domanda di messa a disposizione, la cosiddetta MAD.

