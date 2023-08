Michela Murgia, il sindaco di Cabras nonché compagno di scuola: “grande donna che lascerà un segno nella società”

La morte, purtroppo annunciata, della scrittrice Michela Murgia, ha smosso gli animi di tutti e tutte, da chi le andava contro (soprattutto politici) a chi, invece, ne condivideva le idee.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha mancato di esprime le sue condoglianze alla famiglia, con un post su Twitter: “Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto”.

Ad aggiungersi alle personalità che hanno espresso il loro saluto di commiato c’è anche il sindaco di Cabras, Andrea Abis il paese a cui la scrittrice era molto legata: “Michela non c’è più. Sentiremo subito la sua assenza, una grande perdita per tutti. Michela era mia coetanea, stessa scuola, stessi ambienti, figli dello stesso tempo storico. Michela era una mente fervida, una intelligenza spiccata, colta, di forte personalità, schietta, coraggiosa, sempre schierata in modo chiaro, avvolgente, anticonformista. Non poteva che essere anche divisiva, di contrasto, ma è proprio grazie a queste figure che la società si mette in discussione, cambia, si evolve, migliora. Cabras ha dato i natali e cresciuto una grande donna che lascerà un segno nella società del nostro tempo”.