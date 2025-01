Middle management, Dirigentiscuola: Servono responsabilità chiare e competenze

Middle management? DirigentiScuola è favorevole ed esprime apprezzamento per l’idea del ministro Valditara di concretizzare, con il prossimo rinnovo contrattuale, un modello di scuola più efficiente sia sul piano didattico che organizzativo, attraverso la creazione di figure intermedie e qualificate che supportino adeguatamente il ruolo del dirigente scolastico.

“Da anni, il sindacato dei dirigenti scolastici sottolinea che l’attuale struttura organizzativa non è più adeguata. Lo staff dirigenziale odierno senza poteri decisionali e di responsabilità, che non risponde di alcun risultato, privo molto spesso delle competenze di cui la scuola necessita, si configura come un contenitore vuoto che continua a lasciare al dirigente un carico di lavoro insostenibile e la gestione di tutte le decisioni.

Il Sindacato insiste sulla necessità di una struttura intermedia solida, competente e tecnicamente attrezzata per condividere compiti e responsabilità. Non basta limitarsi a parlare di riconoscimenti economici per chi ha ricoperto finora ruoli di mera collaborazione, senza dedicare attenzione alla formazione di coloro che dovranno supportare la scuola autonoma. Per questo motivo, chiediamo di essere ascoltati: il middle management non riguarda solo i docenti ma coinvolge anche i vertici dell’amministrazione scolastica.

Se la proposta del Ministro ha l’obiettivo di rendere più efficiente l’amministrazione scolastica e di supportare il dirigente nel suo ruolo educativo e amministrativo, riteniamo che occorra riprendere il disegno di legge che ridefinisca la carriera e le competenze attese dei docenti destinati al middle management. Se si pensa che al momento nessuna figura sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza e impedimento per tutte le funzioni, si comprende come la questione sia prioritaria per la tenuta del sistema scuola e non può essere ridotta a un semplice riconoscimento economico in contrattazione prima ancora dell’apertura di un tavolo tecnico che definisca il tutto in modo organico e sistematico”.