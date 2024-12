Milleproroghe 2024: proroga per il reclutamento degli insegnanti ITP fino al 2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n.202, noto come “Milleproroghe”, che include importanti disposizioni per il settore scolastico all’articolo 5.

Il comma 1 dell’articolo 5 modifica l’articolo 22 del Decreto Legislativo 59/2014, prorogando fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di accedere alle procedure di reclutamento per il profilo di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) con il solo diploma.

Come riporta Cisl Scuola, questa estensione si è resa necessaria a causa della mancata definizione, ad oggi, delle lauree triennali che, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 59/2014, dovrebbero costituire il titolo di studio obbligatorio per accedere a tale ruolo.

SCARICA IL DECRETO