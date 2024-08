Mini call veloce 2024 sui posti di sostegno e immissioni in ruolo, domande dal 23 al 26 agosto – DIRETTA ore 16,00

Il decreto ministeriale n° 111 del 6 giugno 2024 nel riprendere la procedura prevista dell’art. 5 comma 5 del decreto 44 del 2023 ha disposto che la procedura con la quale sono immessi in ruolo i docenti di sostegno inseriti in GPS prima fascia sia applicata fino al 31 dicembre del 2025.

I posti di sostegno vacanti e disponibili che residuavano dopo le immissioni in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi, sono assegnati con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS sostegno per il biennio 2024/2026.

Hanno diritto alla nomina in ruolo coloro che, iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, hanno presentato la domanda entro il 7 agosto del 2024, non hanno rinunciato a eventuale nomina e non sono stati destinatari di proposta di assunzione.

Mini call veloce, le scadenze

Per le province dove dovessero risultare posti vacanti e disponibili, ai docenti di sostegno inseriti in prima fascia GPS è data la possibilità di presentare la domanda via telematica per beneficiare della mini call veloce presentando la domanda dal 23 (ore 14.00) al 26 agosto (ore 13.59) per una o più province della stessa regione, come specificato dalla nota 26433 del 19 agosto 2024.

La diretta della Tecnica risponde live

Sui suddetti aspetti mercoledì 21 agosto alle ore 16,00 andrà in onda una diretta; saranno presenti, per rispondere alle vostre domande e sciogliere i vostri dubbi, gli esperti di normativa scolastica: i proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

