Mini Call veloce posti residui di sostegno, si parte dalle ore 14:00 del 23 agosto fino alle 13:59 del 26 agosto per istanza online

Mentre c’è chi denuncia difficoltà per effettuare tutte le immissioni in ruolo del 2024/2025, il MIM prosegue sul cammino di tutte le procedure delle immissioni in ruolo sui posti comuni e in particolare sulle migliaia di posti di sostegno. Questa settimana a partire dal 20 a finire al 22 agosto verranno effettuate le immissioni in ruolo sui posti residuati di sostegno dalla procedura ordinaria, utilizzando le graduatorie provinciali di I fascia sostegno. A partire dalle ore 14:00 del 23 agosto a finire alle ore 13:59 del 26 agosto, sarà aperta la finestra per partecipare, attraverso le Istanze Online del MIM, alla Mini Call veloce.

Mini Call Veloce dal 23 al 26 agosto

Nel periodo compreso tra venerdì 23 agosto 2024 (ore 14.00) e lunedì 26 agosto (ore 13.59) saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate a partecipare alla procedura “per chiamata” (cosiddetta “mini-call veloce”) riferita esclusivamente ai soggetti inseriti a pieno titolo nelle GPS sostegno di I fascia non soddisfatti, in prima istanza, nella provincia di inclusione per la procedura finalizzata al ruolo.