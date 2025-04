Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS per posti comuni e sostegno: chi può accedere?

Chi potrà accedere agli elenchi aggiuntivi delle GPS e delle GI per i posti comuni e per i posti sostegno? Quali sono i titoli che si dovranno dichiarare nella domanda per l’inserimento degli elenchi aggiuntivi? Quale sarà la procedura per presentare questa istanza e quando sarà possibile presentarla? Chi dovrà inserire anche le scuole per le graduatorie di Istituto? Quante scuole si potranno indicare?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 9 aprile. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Chi potrà accedere agli elenchi aggiuntivi delle GPS delle graduatorie di istituto per i posti comuni e per i posti di sostegno?

A questa domanda risponde il prof Lucio Ficara: “Possono accedere a questi elenchi coloro che si sono laureati alla magistrale successivamente al 24 giugno 2024 e che, avendo conseguito il titolo di laurea e l’abilitazione (ad esempio, tramite i 60 CFU), pur essendo fuori dalle GPS, possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia nella provincia scelta1 . Lo stesso vale per coloro che stanno conseguendo il titolo di sostegno (TFA sostegno), sia che siano già inseriti nelle GPS sia che si debbano inserire per la prima volta. Anche coloro che sono già inseriti nelle GPS (anche in seconda fascia) e che hanno conseguito o conseguiranno entro il 30 giugno 2025 un’abilitazione in un’altra disciplina o una specializzazione in sostegno possono inserirsi con riserva (se non ancora conseguita entro il termine di presentazione della domanda, il 29 aprile 2025). Un altro esempio riguarda coloro che al 24 giugno non erano ancora laureati in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante), ma avevano conseguito almeno il terzo anno e più di 150 CFU, potendo così entrare in seconda fascia GPS per la primaria. Ora, avendo conseguito la laurea magistrale quinquennale, possono entrare negli elenchi aggiuntivi di prima fascia. Chi sta seguendo il nono ciclo TFA sostegno, che si concluderà a giugno 2025, può inserirsi con riserva, sciogliendola poi dal 16 giugno al 3 luglio 2025. Questa inclusione negli elenchi aggiuntivi permetterà di partecipare alla scelta delle 150 preferenze per i ruoli (diretti o tramite call veloce). Inoltre è stata emanata una nota ministeriale per avviare la procedura di presentazione delle istanze, che si aprirà dal lunedì successivo fino al 29 aprile”.

✅ (38:00) Ho conseguito già l’abilitazione sulla cdc A12 e conseguirò quella su A18 entro giugno. Posso inserirmi negli elenchi per entrambe, una senza riserva e una con?

✅ (39:20) confermate che la nuova A12 comprende sia primo grado che secondo come abilitazione? Paghi uno prendi due? Allora perché le università differenziano, non è scontato quindi

✅ (40:50) sto conseguendo il TFA sostegno, inserendomi nelle liste aggiuntive posso ambire al ruolo entro il 2025! il punteggio resta sempre quello dell’ultimo aggiornamento gps dello scorso anno?

✅ (41:50) Sono specializzanda tfa IX ciclo , ma sono in gps prima fascia sostegno con titolo estero , con il tfa italiano consolido la posizione del tfa estero?

✅ (46:10) Entro maggio 2025 verrà convertito in legge il decreto PA 2025 e di conseguenza la riserva del 15% riservata a chi ha effettuato il Servizio Civile Nazionale. Quest’ultima quando potrà essere inserita per il prossimo anno scolastico 25/26 al fine di evitare disuguaglianze con chi ha già inserito il servizio civile universale in “sede” di aggiornamento GPS a giugno 2024?

✅ (47:00) Ho conseguito l abilitazione nella cdc A019 dove devo inserirmi? Passerò in prima fascia?

✅ (47:50) domanda su A020 fisica. chi a dicembre 2023 aveva i requisiti di accesso del decreto 259/2017, può iscriversi a corso abilitante ex art 13 ( avendo ovviamente già abilitazione su altra cdc)?

✅ (48:40) chi sta frequentando un TFA ESTERO potrà inserirsi con riserva o dovrà prima completare il percorso e richiedere il riconoscimento?

✅ (50:00) per inserirsi negli elenchi aggiuntivi devo mettere un titolo abilitante che ho conseguito il voto va a influire per le supplenze nel prossimo anno scolastico?

✅ (50:40) questo riguarda i nuovi che concorrono per la GPS oppure anche chi e già in prima e seconda fascia GPS?

✅ (51:10) i titoli culturali, di servizio, eventuali riserve legge, dichiarare nell’ ultimo aggiornamento GPS li troveremo già caricati sul sistema? O sono da dichiarare di nuovo al 24 giugno 2024 naturalmente