Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: abilitazione A12 e A18, ci si può inserire per entrambe? Risponde l’esperto

Chi potrà accedere agli elenchi aggiuntivi delle GPS e delle GI per i posti comuni e per i posti sostegno? Quali sono i titoli che si dovranno dichiarare nella domanda per l’inserimento degli elenchi aggiuntivi? Quale sarà la procedura per presentare questa istanza e quando sarà possibile presentarla? Chi dovrà inserire anche le scuole per le graduatorie di Istituto? Quante scuole si potranno indicare?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 9 aprile. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Ho conseguito già l’abilitazione sulla classe di concorso A12 e conseguirò quella su A18 entro giugno. Posso inserirmi negli elenchi per entrambe, una senza riserva e una con?

A questa domanda risponde il prof Lucio Ficara: “Assolutamente sì. Se hai già conseguito l’abilitazione per la A12, che tra l’altro abilita contemporaneamente sia per le medie che per le superiori (AM12 e AS12), potrai entrare a pieno titolo, senza riserva, nell’elenco aggiuntivo, in coda alla prima fascia delle GPS in cui sei già inserito o in altre graduatorie che possiedi. Per la A018, che stai frequentando e terminerai entro il 30 giugno 2025, potrai chiedere l’inserimento con riserva, che poi scioglierai dal 16 giugno 2025 al 3 luglio 2025”.

✅ (38:00) Ho conseguito già l’abilitazione sulla cdc A12 e conseguirò quella su A18 entro giugno. Posso inserirmi negli elenchi per entrambe, una senza riserva e una con?

✅ (39:20) confermate che la nuova A12 comprende sia primo grado che secondo come abilitazione? Paghi uno prendi due? Allora perché le università differenziano, non è scontato quindi

✅ (40:50) sto conseguendo il TFA sostegno, inserendomi nelle liste aggiuntive posso ambire al ruolo entro il 2025! il punteggio resta sempre quello dell’ultimo aggiornamento gps dello scorso anno?

✅ (41:50) Sono specializzanda tfa IX ciclo , ma sono in gps prima fascia sostegno con titolo estero , con il tfa italiano consolido la posizione del tfa estero?

✅ (46:10) Entro maggio 2025 verrà convertito in legge il decreto PA 2025 e di conseguenza la riserva del 15% riservata a chi ha effettuato il Servizio Civile Nazionale. Quest’ultima quando potrà essere inserita per il prossimo anno scolastico 25/26 al fine di evitare disuguaglianze con chi ha già inserito il servizio civile universale in “sede” di aggiornamento GPS a giugno 2024?

✅ (47:00) Ho conseguito l abilitazione nella cdc A019 dove devo inserirmi? Passerò in prima fascia?

✅ (47:50) domanda su A020 fisica. chi a dicembre 2023 aveva i requisiti di accesso del decreto 259/2017, può iscriversi a corso abilitante ex art 13 ( avendo ovviamente già abilitazione su altra cdc)?

✅ (48:40) chi sta frequentando un TFA ESTERO potrà inserirsi con riserva o dovrà prima completare il percorso e richiedere il riconoscimento?

✅ (50:00) per inserirsi negli elenchi aggiuntivi devo mettere un titolo abilitante che ho conseguito il voto va a influire per le supplenze nel prossimo anno scolastico?

✅ (50:40) questo riguarda i nuovi che concorrono per la GPS oppure anche chi e già in prima e seconda fascia GPS?

✅ (51:10) i titoli culturali, di servizio, eventuali riserve legge, dichiarare nell’ ultimo aggiornamento GPS li troveremo già caricati sul sistema? O sono da dichiarare di nuovo al 24 giugno 2024 naturalmente