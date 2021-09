Missaglia (Proteo): “Sindacati poco coraggiosi, nel ’73 a Napoli le Camere del lavoro si trasformarono in ambulatori per vaccinare la popolazione”

Il presidente di Proteo Dario Missaglia, in un articolo pubblicato nel sito della associazione, interviene sui problemi legati alla ripresa dell’anno scolastico e sottolinea che il mondo della scuola ha dato prova di grande senso di responsabilità: “I dati ci dicono con chiarezza che oltre il 90% del personale della scuola ha deciso di vaccinarsi. È un fatto importante perché su questo tema non ci possono essere ambiguità, in primo luogo per chi insegna (e per tutte le figure professionali della scuola): vaccinarsi è un dovere deontologico che non ammette eccezioni (salvo che per motivi sanitari). Almeno questa è la posizione inequivocabile di Proteo. Ed è davvero importante vedere come la scelta di migliaia di giovani di vaccinarsi abbia incrociato quel segnale emerso dal mondo della scuola”.

Ma Missaglia, che è stato per diversi anni il segretario generale di Cgil Scuola, osserva anche che le cose sarebbero andate ben diversamente “se, a partire dalle confederazioni Cgil, Cisl e Uil, si fosse subito promossa, acquisito il vaccino, una campagna di massa per sensibilizzare tutto il mondo del lavoro sull’importanza sanitaria, civile e sociale, della vaccinazione di massa”.

E ricorda che si sarebbe dovuta attivare “una campagna analoga a quella che le confederazioni praticarono nel corso della epidemia di colera a Napoli, nel 1973, quando le Camere del Lavoro si trasformarono in ambulatori in cui in una settimana fu possibile vaccinare un milione di cittadini napoletani”.

“In quel frangente – conclude – la libertà individuale e la responsabilità sociale erano un’unica cosa. Con una spinta analoga avremmo avuto meno ambiguità, meno resistenze, meno spazi per chi vuole mestare sulla paura e forse un po’ di convinzione in più da parte del Governo. Esiste infatti una responsabilità inequivocabile del Governo, in cui le contraddizioni interne a una maggioranza composita, sembrano impedire la necessaria determinazione e prontezza su questioni di grande importanza”.

L’intervento di Missaglia è anche l’occasione per promuovere la Conferenza nazionale di programma della associazione da lui stesso presieduta che si svolgerà il 7 settembre prossimo a Bergamo.

La scelta della sede non è casuale ed è legata alla necessità di “non dimenticare le tante, troppe vittime del covid e l’importanza oggi di praticare il vaccino per sconfiggere l’esito mortale della pandemia”.

L’idea della Associazione è soprattutto quella di parlare delle esperienze che si sono realizzate in questi mesi grazie all’impegno di tanti operatori del mondo della scuola.

“Questo perché – spiega Missaglia – bisogna al più presto tornare a parlare di educazione, di pedagogia, di didattica, di lavoro di gruppo, di professionalità docente, di rapporto tra scuola e territorio. C’è chi ha messo a punto esperienze didattiche e pedagogiche coinvolgendo genitori e studenti; chi ha accumulato e documentato esperienze educative in presenza e a distanza, protocolli pedagogici sul campo. Ci sono Comuni in cui si sono messi alla prova intese con le scuole e strumenti per la migliore organizzazione ricercando soluzioni adatte ai contesti”.

Nella mattinata del 7 settembre sono previsti interventi di Dario Missaglia, di Mario Maviglia (già dirigente dell’UST di Brescia) e dell’ex Ministro Luigi Berlinguer.

Nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda sul tema “Il territorio come risorsa pedagogica e istituzionale”.

Il programma completo e la scheda di iscrizione al convegno sono disponibili nel sito di Proteo Fare Sapere.