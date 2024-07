Peer to peer: si apprende più dai compagni che dai docenti? Ecco perché l’apprendimento è un atto collettivo

Peer to peer: si apprende più dai compagni che dai docenti? Ecco...

Imparare dai compagni, questo è il metodo migliore.

Questo sarò il tema di “A scuola si impara dai compagni” il nuovo convegno del CPP di Daniele Novara che si svolgerà online il 29 agosto. Per tutte le informazioni su come partecipare clicca sul link qui di seguito: https://www.metododanielenovara.it/prodotto/a-scuola-si-impara-dai-compagni-convegno-2024/

Oggi anche le neuroscienze confermano che il modo più semplice ed efficace di imparare passa attraverso l’imitazione. Si tratta di osservare, studiare, interagire con un’altra persona o un gruppo che sa fare qualcosa che noi non sappiamo ancora fare.

Analizzando il suo comportamento, anche in modo non consapevole e cogliendone le procedure operative, capiamo progressivamente come funziona un determinato schema pratico o concettuale e lo apprendiamo a nostra volta.

Basta falsi miti

La convinzione che per gli alunni sia più facile imparare dalle parole dei docenti che dai propri compagni è un equivoco difficile da dissipare. Resta infatti diffusa l’idea della centralità della spiegazione, di quel momento in cui il docente, secondo una sorta di cerimoniale scolastico, inizia a parlare.

La trasmissione del sapere, quell’effluvio verbale al quale è consegnato l’apprendimento, sospende il tempo e lo spazio e si trasforma in un rito, un atto fondativo dell’istituzione scolastica.

Ma si tratta appunto di un rito, non di un’azione consapevole e professionale, né di una ricerca di efficacia per l’apprendimento degli alunni.

L’importanza dei coetanei

Le competenze adulte sono troppo distanti dalle capacità cognitive infantili e adolescenziali: gli alunni cercano di adeguarsi, ma non imparano veramente.

Piuttosto apprendono grazie ai coetanei, imparano dai compagni. Sono loro, specialmente quelli con una competenza leggermente superiore, che attivano l’imitazione, permettendo ai bambini di riconoscersi in quello che è il loro potenziale di sviluppo: osservo chi è in grado di disegnare un elefante e lo riconosco anche come un mio potenziale. Ci provo, magari sbagliando, e alla fine ci riesco.

