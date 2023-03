Mobilità 2023-2024, ecco l’Ordinanza Ministeriale con tutte le ultime novità [DIRETTA 1 marzo ore 16,00]

Finalmente si parte con la mobilità, arriva l’OM mobilità 2023-2024 e nei prossimi giorni si potrà presentare, tramite Istanze OnLine del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la domanda di mobilità territoriale e quella di mobilità professionale.

Per chiarire tutte le novità della mobilità 2023-2024, La Tecnica della Scuola ha organizzato una diretta specifica sull’argomento, che sarà trasmessa alle ore 16.00 dell’1 marzo 2023. Condurrà la diretta Laura Bombaci e sarà presente il Segretario Nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo, insieme agli esperti di normativa scolastica Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara.

Sindacati informati sulla mobilità 2023-2024

I sindacati scuola sono stati convocati alle ore 11 dell’1 marzo per essere informati sulla immediata pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale della mobilità 2023-2024 e sull’opportunità di firmare il CCNI mobilità per il biennio 2023-2025. La diretta de La Tecnica della Scuola oltre a chiarire gli aspetti principali dell’OM mobilità 2023-2024, tenterà di comprendere gli umori sindacali per quanto riguarda la firma del CCNI mobilità per i prossimi due anni. Parleremo dei vincoli e dei docenti che invece potranno presentare istanza di mobilità, parleremo anche delle novità riferite alle precedenze per la prossima mobilità. Durante la diretta saranno soddisfatte le domande più significative da parte dei sindacalisti e degli esperti presenti.