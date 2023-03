Mobilità 2023/2024: il 6 marzo si parte con le domande. Facciamo chiarezza – DIRETTA ORE 16:30

Si parte con la mobilità, è arrivata l’OM mobilità 2023-2024. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato nella giornata di mercoledì 1 marzo l’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024. La firma è avvenuta dopo un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, centrato sull’applicazione dei vincoli normativi alla mobilità, in particolare sulla categoria dei docenti neo-immessi in ruolo.

Le domande potranno essere inoltrate nelle seguenti date: per il personale docente sono dal 6 al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile. La pubblicazione dei trasferimenti avverrà il 24 maggio per il personale docente e il 1° giugno per il personale ATA.

Ieri ho firmato l’ordinanza sulla mobilità del personale scolastico per l’anno 2023 – 2024. Dopo un confronto con i sindacati, il Ministero ha recepito le istanze dei docenti e garantito la continuità didattica. L’interesse degli #studenti è la nostra priorità. — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) March 2, 2023

Per chiarire tutte le novità della mobilità 2023-2024, La Tecnica della Scuola ha organizzato una diretta specifica sull’argomento, che sarà trasmessa alle ore 16.00 dell’2 marzo 2023. Conduce la diretta Laura Bombaci; presenti gli esperti di normativa scolastica Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara. Ampio spazio sarà dato alle domande del pubblico.

