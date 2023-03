Mobilità 2023/24, domande del personale educativo entro il 29 marzo

Scade domani, 29 marzo, il termine ultimo per il personale educativo per presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2023/24.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 3 maggio, mentre gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 29 maggio.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia. L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.

Il personale educativo deve, inoltre, precisare, nell’apposito spazio del modulo-domanda di passaggio al ruolo speciale, ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.

Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

Modulistica

Trasferimento per il personale educativo

Passaggio di ruolo per il personale educativo