Mobilità 2023, Vannini (UIl Scuola Rua): “Tanti continueranno a chiedere assegnazione provvisoria, abbiamo troppi paletti”

Intervenuta nel corso della Tecnica risponde live di mercoledì 24 maggio 2023, la segretaria generale Uil Scuola Rua Campania Roberta Vannini, ha parlato degli esiti della mobilità e delle assegnazioni provvisorie per le quali si è ancora in attesa:

“Sono contenta per coloro che hanno realizzato il loro sogno perché per molti è stato un sogno poter tornare a casa. Ma così come ci sono tante persone che oggi hanno gioito, ce ne sono tante altre che purtroppo continueranno a dover chiedere assegnazione provvisoria o non poter mettersi in aspettativa perché non hanno avuto il trasferimento. Abbiamo troppi paletti, a cominciare da tutti quei docenti di sostegno che ancora, anche quest’anno, non sono riusciti a rientrare con la normale mobilità ma sono sicura che riusciranno a rientrare con l’assegnazione provvisoria. Perché accade questo? Perché continuiamo ad avere un doppio organico, un organico di diritto, sul quale si fanno prima la mobilità e poi le immissioni in ruolo, e un organico di fatto con tutti i posti in deroga per quanto riguarda il sostegno”.

“È una questione di stabilizzazione dei lavoratori, sono tanti coloro che fanno la spola da Sud a Nord, ma è importante dare stabilizzazione agli alunni con disabilità, sono alunni che hanno bisogno di certezze, di punti di riferimento, e non di avere ogni anno un docente diverso. Mi auguro ci sia un’intesa con il contratto, auspichiamo sempre si vada ai tavoli con il ministero per trovare una quadra, arrivare a un accordo condiviso e non un atto unilaterale. Auspico già accada il 25 maggio quando saremo al tavolo per la sottoscrizione del CCNI sulle assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. La nostra idea di base è che non ci devono essere vincoli, i docenti sono tutti uguali, tutti i lavoratori sono uguali e i vincoli non possono sussistere, sia per il personale a tempo indeterminato, sia per tutti quei docenti che adesso stanno sostenendo un’annata a tempo determinato finalizzata al ruolo. Tutti devono avere la possibilità di giocarsi la carta anche dell’assegnazione provvisoria, così come per noi tutti avevano il diritto a chiedere la mobilità”.

