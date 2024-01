Mobilità 2024/2025: tempi, modalità presentazione della domanda e vincoli – Rivedi la Diretta

Sottoscritto il CCNL 2019/2021 nella giornata del 18 gennaio 2024, entrato in vigore l’indomani 19 gennaio 2024, dovrebbe essere avviata la contrattazione riguardante la mobilità.

Il contratto in vigore dal 19 gennaio, all’art. 30 conferma la permanenza del vincolo triennale introdotto dal decreto 59/2017 comma 5) che dispone la permanenza del docente, nell’istituzione scolastica, dove è stato immesso in ruolo e nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Il vincolo triennale che è stato ripreso successivamente dalle disposizioni di legge compreso il CCNI sulla mobilità che all’art. 2 ha disposto:

Il docente che ottiene la mobilità, su una scuola nella prima fase dei movimenti, non può presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni;

Il docente titolare su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.

Il docente che ottiene il trasferimento all’interno dello stesso comune nella seconda fase da posto comune su sostegno o viceversa non può presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni;

Il docente che ottiene il passaggio da un ordine di scuola a un altro per mobilità professionale non può presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni.

In quali casi il vincolo non si applica:

personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). Usufruiscono della precedenza in quanto disabili gravi; Assistono un soggetto disabile grave (art. 42 decreto legislativo 151 del 2001.)

Nei casi c) e d) il vincolo non si applica se la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;

Sono stati trasferiti in altra sede perché perdenti posto;

Sono stati trasferiti d’ufficio o che fanno domanda condizionata anche nel caso in cui hanno ottenuto una sede da loro indicata.

Inoltre va precisato che il contratto sottoscritto il 18 gennaio del 2024 e diventato operativo dal 19 gennaio 2024 dovrebbe consentire, ai docenti con figli inferiori ai 12 anni (art. 42 bis decreto legislativo 151 del 2001), di poter presentare la domanda di mobilità.

Assegnazione provvisoria e utilizzazione

A differenza delle mobilità è prevista la possibilità, per i docenti con il vincolo triennale, di presentare la domanda di:

Assegnazione provvisoria e/o utilizzazione soltanto ed esclusivamente nella provincia di titolarità e solo dopo che hanno superato l’anno di prova. Fermo restante che tale possibilità non è consentita ai docenti immessi in ruolo da GPS;

Supplenze annuali

L’art. 47 del CCNL prevede ai docenti di ruolo, la possibilità di presentare la domanda per supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno a condizione di avere il titolo per insegnare in una classe di concorso diversa da quella di titolarità.

Va detto inoltre che sono state presentate delle modifiche al decreto milleproroghe al fine di superare il vincolo triennale o quantomeno cercare di ampliare i docenti che pur non potendo produrre domanda di trasferimento, possano effettuare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione. Va detto che i sindacati in merito sembrano abbastanza compatti, anche se è corretto aspettare la conclusione della trattativa e constatare le disposizioni del nuovo contratto integrativo sulla mobilità.

✅ (32:30) Assunti GPS 2023/24 Se dovessero passare emendamenti Sasso Bucalo potrebbero chiedere mobilità nel 2025 ? ovvero quando avranno avuto conferma in ruolo e retrodatazione?

✅ (34:55) Assunta nell’anno 2022-2023, ottenuto trasferimento interprovinciale su scelta puntuale dell’ istituto comprensivo. Posso chiedere mobilità quest’anno per ricongiungimento figlia minore di 12 anni?

✅ (38:40) Delucidazioni in merito agli assunti da gps sostegno prima fascia in anno di prova. Sarà possibile l’assegnazione provvisoria?

✅ (42:00) Sono entrata in ruolo nel 2023/2024 ma ho posticipato l’anno di prova con congedo parentale. Posso fare domanda di mobilità nel 2024/2025 per avvicinarmi ai miei figli(di 1 anno e di 3 anni)?

✅ (44:00) Sono stato immesso in ruolo a settembre 2023 da concorso ordinario, sono nell’anno di prova, se c’e’ la deroga al vincolo triennale, posso gia fare domanda di trasferimento interprovinciale quest’anno?

✅ (44:50) Per la mobilità professionale (da posto su sostegno a posto comune) nello stesso istituto ci sono vincoli da rispettare? mi sono trasferita in questo istituto 2 anni fa

✅ (49:10) Si può ottenere la mobilità per chi possiede la 104 per i genitori?

✅ (50:50) Neo assunti da straordinario bis con contratto a tempo determinato possono fare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno 24/25? L’anno scorso i nostri colleghi hanno fatto una domanda cartacea. Quest’anno sarà possibile con figli minori di 12 anni?

✅ (52:05) In merito all’articolo 47, qualora un docente dovesse essere in ruolo con riduzione oraria perché in part time, la supplenza deve comunque essere di 18h?

✅ (54:40) Ma è vero che con art 47, essendo di ruolo su sostegno, se nn ottengo trasferimento, potrei accettare anche supplenza posto comune su stesso grado ovvero sempre primaria?

✅ (55:45) Per gli Assunti GPS 23/24 e quindi a TD e’ possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria in altra regione (anche con riserva) con un figlio di 4 anni? Dopo aver passato gli esami ovviamente, per l’anno 24/25 intendo