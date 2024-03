Mobilità 2024/25, come compilare la domanda: scadenze, operazioni e precedenze – DIRETTA ore 15,30

Si sono aperte le funzioni per la presentazione delle domande di mobilità. Le due ordinanze firmate il 23 febbraio 2024 (O.M. 30 e O.M. 31) danno il via alle procedure per la mobilità del personale scolastico per il 2024/2025. Le date per la mobilità 2024/25 docenti saranno dal 26 febbraio al 16 marzo. Mentre per quanto riguarda il personale educativo, dal 28 febbraio al 19 marzo e per il personale Ata dall’8 al 25 marzo.

La diretta della Tecnica risponde live

Alla compilazione della domanda, alle indicazioni e ai consigli su come compilarla, ai vari aspetti e ai casi specifici è dedicata la diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 5 marzo, alle ore 15,30. Ospite Maria Grazia Frilli del centro nazionale Flc Cgil. Diretta visibile, come di consueto, sui canali social, Facebok e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Le date della mobilità

Le due ordinanze firmate il 23 febbraio 2024 (O.M. 30 e O.M. 31) danno il via alle procedure per la mobilità del personale scolastico per il 2024/2025.

Ricordiamo che queste sono le scadenze previste dalle due ordinanze:

Personale docente

La domanda va presentata dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2024.

Personale educativo

La domanda va presentata dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 24 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 22 maggio 2024.

Personale ATA

La domanda va presentata dal 8 marzo 2024 al 25 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2024.

Insegnanti di religione cattolica

La domanda va presentata dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2024.

Le domande devono essere presentate tramite Istanze on-line, ad eccezione degli insgenanti di religione che presenteranno modello cartaceo.

Le guide del Ministero

Nella pagina ufficiale dedicata alla mobilità, sono disponibili le seguenti guide: