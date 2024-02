Mobilità 2024/25, come compilare la parte esigenze famiglia e titoli generali – VIDEO TUTORIAL 4/6

Dopo la pubblicazione delle date per la presentazione della domanda di mobilità per l’anno 2024/25, tutti gli utenti interessati sono alle prese con la compilazione della domanda.

Ricordiamo che le date per la mobilità 2024/25 docenti saranno dal 26 febbraio al 16 marzo. Mentre per quanto riguarda il personale educativo, dal 28 febbraio al 19 marzo e per il personale Ata dall’8 al 25 marzo.

Al video tutorial, il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come compilare la parte esigenze famiglia e titoli generali.

