Sono state pubblicate le date per la presentazione della domanda di mobilità per l’anno 2024/25. Le date per la mobilità 2024/25 docenti saranno dal 26 febbraio al 16 marzo. Mentre per quanto riguarda il personale educativo, dal 28 febbraio al 19 marzo e per il personale Ata dall’8 al 25 marzo.

Al video le indicazioni del prof Lucio Ficara su come scaricare l’allegato D, come compilarlo, come gestirlo in GESTIONE ALLEGATI e come allegarlo.

