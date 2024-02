Mobilità 2024/25: istruzioni per la compilazione della domanda – Rivedi la Diretta

Finalmente oggi si sono aperte le funzioni per la presentazione delle domande di mobilità. Le due ordinanze firmate il 23 febbraio 2024 (O.M. 30 e O.M. 31) danno il via alle procedure per la mobilità del personale scolastico per il 2024/2025. Le date per la mobilità 2024/25 docenti saranno dal 26 febbraio al 16 marzo. Mentre per quanto riguarda il personale educativo, dal 28 febbraio al 19 marzo e per il personale Ata dall’8 al 25 marzo.

Quali sono allora i periodi a cui prestare maggiore attenzione? Come si presentano le domande? È necessario produrre documentazione? Dove reperire i documenti necessari per la compilazione delle istanze? E i vincoli? Di questo e tanto altro, con un ampio spazio dedicato alle domande da parte del pubblico, abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica Risponde Live di oggi, 26 febbraio, ore 16,00. Ospite della diretta il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo.

✅ (40:20) Perchè comma 4 si e comma 9 no?

✅ (43:50) Trasferimento da posto comune a sostegno. Dei 3 anni vincolata su posto comune, 2 li ho svolti in assegnazione sul sostegno. Questi 2 anni li posso calcolare come servizio sul sos o no?

✅ (44:50) Riguardo alla mobilità professionale, resta il vincolo dei tre anni di servizio /permanenza nella classe di concorso di nomina? Puntualizzo: tre anni di permanenza nel grado di scuola su cui si è stati nominati in ruolo

✅ (47:00) Sono stata assunta da minicall 23/24,con 104.art3 comma 3 del genitore e con figli minori di 12 anni,posso fare domanda di mobilità?

Allegato G da compilare per docenti e Ata

Per evitare l’esclusione della domanda di mobilità 2024/2025, i docenti che sono vincolati e hanno una deroga al vincolo per la partecipazione della procedura, dovranno compilare l’allegato G e inserirlo tra gli allegati all’Istanza. Inoltre dovranno corredare, in caso di certificazioni della legge 104/92, i verbali e tutta la documentazione relativa all’invalidità del docente o dell’assistito. In buona sostanza per vedersi attivata la deroga al vincolo di mobilità, la domanda deve essere ben fatta e non deve mancare la documentazione richiesta.

Le guide del Ministero

