Mobilità 2025/2026, quel silenzio assordante ma con manovre ufficiose per trovare l’accordo

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla mobilità 2025/26.

1) C’è preoccupazione per la mancanza di notizie sul prossimo contratto triennale della mobilità 2025-2028 che disporrà le regole anche per la tanto attesa domanda di partecipazione della mobilità 2025/2026. Cosa sta succedendo e quando si saprà qualcosa?

Apparentemente sembra tutto bloccato per il nuovo contratto di mobilità 2025-2028, ma in realtà esistono delle manovre ufficiose tra le parti interessate al rinnovo CCNI mobilità per trovare il punto di incontro per la fase finale della trattativa. Nei prossimi giorni la questione dovrebbe sbloccarsi e si dovrebbero conoscere tutte le novità che caratterizzeranno la mobilità 2025/2026.

2) Mi trovo in una condizione di essere docente di ruolo, neoassunto con contratto a tempo determinato e sto svolgendo l’anno di prova. Avendo un figlio di età di 5 anni che risiede in altra provincia, potrò fare domanda di mobilità per ricongiungermi con mio figlio?

Le regole contrattuali della prossima mobilità non sono ancora note, ma mi sento di escludere categoricamente che i neoassunti in ruolo con contratto a tempo determinato e più in generale tutti coloro che si trovano in ruolo con un contratto a tempo determinato, possano partecipare alla mobilità territoriale e professionale.

3) Per il punteggio dell’anzianità di servizio preruolo riferito alle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, che tipo di calcolo verrà attuato?

Questo tipo di calcolo è uno degli aspetti più controversi delle regole per la prossima mobilità. Fino ad oggi per i primi quattro anni di preruolo si assegnano 3 punti per ogni anno scolastico, mentre per i successivi anni preruolo oltre il quarto anno, scattano solamente due punti per anno scolastico. La direttiva europea 1999/70 invece prevede che ogni anno scolastico pre ruolo venga calcolato 6 punti come avviene per gli anni di servizio di ruolo.