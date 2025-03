Mobilità 2025/26, ultimo giorno per compilare la domanda: i nostri VIDEO TUTORIAL

Mancano ormai poche ore prima che si chiuda la possibilità di presentare l’istanza per la mobilità 2025/26 dei docenti.

Ai video tutorial il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come compilare la domanda di mobilità 2025/26 per i docenti e come gestire gli allegati.

Le scadenze

Secondo quanto riporta l’Ordinanza è possibile presentare la domanda per le seguenti categorie: