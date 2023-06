Mobilità Dirigenti scolastici, domande entro il 26 giugno

Scadono oggi, 26 giugno, i termini per la richiesta di mobilità dei Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2023/2024. La domanda deve essere presentata all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.

Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici che potrebbero rientrare dopo un periodo trascorso in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo o servizio all’estero).

Analogamente, sempre entro il 26 giugno, esclusivamente oer il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale.

Le scadenze sono contenute nella Circolare prot. n. 35901 del 16 giugno 2023, con la quale il Ministero ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2023/2024.

Entro il 6 luglio 2023 gli Uffici scolastici regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande di mobilità interregionale agli Uffici scolastici regionali di destinazione. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilità in ingresso entro il 15 luglio 2023, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e al Ministero – Direzione Generale del Personale scolastico – Ufficio II.

Nell’ambito della mobilità interregionale l’Ufficio scolastico di destinazione esprime diniego solo nel caso in cui dall’eventuale accoglimento della domanda derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, o qualora si debbano eseguire provvedimenti giurisdizionali di immissione in ruolo che precedono la mobilità interregionale.