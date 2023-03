Mobilità docenti e ATA, nell’ordinanza ministeriale tutte le indicazioni per l’inoltro delle domande [PDF]

Il 1° marzo è stata firmata l’Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/24.

Scadenze

I termini per la presentazione delle domande di mobilità sono i seguenti:

per il personale docente dal 6 marzo al 21 marzo 2023

per il personale educativo dal 9 marzo al 29 marzo 2023

per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile 2023.

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti sono:

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 27 aprile 2023, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 2 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 24 maggio 2023;

b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 3 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2023;

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 11 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 1 giugno 2023.

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Modalità di invio

Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell’istruzione e del merito. A tal fine, nell’apposita sezione del sito – Mobilità – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.

SCARICA L’ORDINANZA