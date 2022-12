Mobilità, il Milleproroghe potrebbe sbloccare i vincoli: vicina l’intesa coi sindacati per il 2023/24

Il 21 dicembre la riunione per il contratto collettivo integrativo sulla mobilità è saltata: i sindacati si stanno riunendo con i tecnici del ministero dell’Istruzione continuativamente ogni settimana, il mercoledì, dal 19 ottobre scorso.

La novità è che il problema dei vincoli ormai si avvia a soluzione almeno per la mobilità 23/24: non ci saranno vincoli per i docenti assunti in ruolo negli anni precedenti, né per quelli che hanno ottenuto il trasferimento per il 22/23 essendo stati assunti dal 20/21 in poi, né per chi ha ottenuto il trasferimento interprovinciale su preferenza sintetica, questi ultimi sono equiparati ai docenti trasferiti in fase provinciale su preferenza sintetica.

Gli unici vincoli rimarranno per i docenti che ottengono il trasferimento con preferenza analitica (scuola) o per quelli che si muovono in prima fase (comune) con preferenza analitica o sintetica ovvero che ottengono il passaggio di cattedra o di ruolo con preferenza analitica o sintetica nel comune della scuola di precedente titolarità.

Si avvia a soluzione anche il problema del vincolo per i docenti immessi in ruolo a qualunque titolo quest’anno (2022/23) per i trasferimenti 2023/24.

Infatti dopo la raccomandazione accolta dal Governo con l’ODG di Ella Bucalo (FdI), il suo contenuto ora passa nel decreto legge Milleproroghe, viene garantita così la mobilità per il 2024/25 anche per i neo immessi in ruolo 22/23 che il Ministero avrebbe escluso dalla mobilità 2023/24.

Come sapete, noi di Scuola Bene Comune siamo stati sempre ottimisti, anche perché le ragioni addotte dal MI dal 19 ottobre in poi erano del tutto incongrue, la soluzione politica ora c’è e l’art.2 del CCNI si può riscrivere ex novo rispetto a quello del CCNI del 27 gennaio 2022.

Risolta questo nodo, crediamo che il CCNI sarà sottoscritto a gennaio, in seguito sarà pubblicata l’OM con le istruzioni operative e le domande on line si presenteranno dopo il 15 febbraio 2023, essendo intenzione del MI di anticipare di un mese tutte le operazioni relative alla mobilità 23/24, acquisizione a sistema delle domande e dei posti disponibili, pubblicazione dei movimenti ad aprile 2023.

SCUOLA BENE COMUNE