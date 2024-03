Modifiche alla legge sulla sicurezza del personale scolastico, Gilda: “Contrastare la cultura della violenza”

Sono in aumento i fatti di cronaca ai danni del personale scolastico da parte di studenti e genitori e per una maggiore sicurezza, sono state apportate alcune modifiche agli articoli 61, 336 e 341 bis, dalla legge n. 25 del 4 marzo 2024.

Tra le innovazioni, al mistero dell’Istruzione e del Merito, è prevista l’istituzione di un Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza del Personale Scolastico, che vigili e monitori su atti di violenza e minacce e che fornisca corsi di formazione rivolti a tutto il personale della scuola, con l’obiettivo di prevenire situazioni di conflitto.

A commentare le modifiche alla legge a tutela del personale scolastico, il coordinatore nazionale della federazione Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio

“La Gilda degli insegnanti – sottolinea Di Meglio – è da sempre in prima linea nel denunciare l’incremento impressionante di aggressioni subite dal personale scolastico, da parte di alunni e genitori. L’obiettivo voluto dalla legge è sicuramente condivisibile. Gli strumenti sono in sostanza due, l’incremento delle sanzioni e l’istituzione di un Osservatorio Nazionale. Si tratta di strumenti, ma la cosa più importante sarebbe quella di intervenire per contrastare la cultura della violenza e soprattutto quella di smetterla di considerare la scuola quale un servizio e farla considerare invece una importante istituzione della Repubblica”.